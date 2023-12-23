Центр Геленджика остался без света

В Геленджике вечером 23 декабря произошло аварийное отключение электрических сетей в центральной части города.

Очевидцы сообщают о коротком замыкании на подстанции. Проводятся восстановительные работы. Время устранения аварии пока не сообщают.

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» — пишет пресс-служба филиала АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край вошел в перечень регионов МЧС с риском остаться без света из-за непогоды.

В связи c опасной метеорологической обстановкой прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи и затруднением движения транспорта.