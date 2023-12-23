Краснодарский край вошел в перечень регионов МЧС с риском остаться без света

Семь регионов России 23 декабря могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды. Об этом сообщается в оперативном прогнозе МЧС РФ.

В связи c опасной метеорологической обстановкой в некоторых регионах страны прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи и затруднением движения транспорта.

В Краснодарском крае это связано с дождями, мокрым снегом, градом, гололедицей, сильным ветром порывами до 28-32 м/с, налипанием мокрого снега на провода и деревья.

Кроме того, в перечень регионов с риском ЧС вошли Калининградская область, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный град 23 декабря прошел в Сочи и Геленджике.