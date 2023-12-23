Крупный град прошел в Сочи и Геленджике

Днем 23 декабря в отдельных районах Сочи прошел град с сильнейшими порывами ветра. Также крупный град выпал под Геленджиком.

Улицы Сочи засыпал град размером с горох, в Геленджике — в селе Адербиевка — крупнее, некоторые градины достигали размера перепелиного яйца.

Непогоду в Краснодарский край принес холодный фронт — ожидаются дожди, мокрый снег и ветер. В Сочи возможен ураган — порывы до 32 м/с.

Местами по краю прогнозируются очень сильный снег, гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи пришла непогода: самолеты отправляли на запасные аэродромы, зимние пляжи закрыли.