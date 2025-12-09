Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака

Об этом 9 декабря на конференции в Институте системного программирования имени В. П. Иванникова РАН сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Первые три тестовые серии вакцины от рака выпустила фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», — сказал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что в онкологическом центре Герцена под руководством академика Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии — от диагностики до выпуска и применения вакцин у пациентов с онкологическими диагнозами, сообщает ТАСС.

Читайте также: Минздрав РФ выдал разрешение на использование препаратов для терапии рака.

Подпишись, здесь всегда интересно.