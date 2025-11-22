Минздрав РФ выдал разрешение на использование препаратов для терапии рака

Использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов разрешили в клинической практике.

Препараты представляют собой лечебные вакцины для терапии меланомы «Неоонковак» и для терапии злокачественных новообразований «Онкопепт». Обе относятся к новому поколению противоопухолевых препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности», — отметил глава Минздрава РФ.

Индивидуализированный биотехнологический лекарственный препарат (иБТЛП) предназначен для применения в соответствии с медицинским назначением отдельного пациента. Вакцина будет изготавливаться по результатам генетических исследований пациента в медицинской организации, где применяется такой препарат.

Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт» произведена Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России. Он предназначен для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

