Центр Гамалеи начал разработку российской мРНК-вакцины против COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам замдиректора центра по научной работе, академика РАН Дениса Логунова, у разрабатываемой вакцины нет естественного ограничения векторных вакцин. Ее можно вводить, сколько потребуется.

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также прорабатывает использование мРНК-платформы в терапевтических целях.

«Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь нет естественного ограничения векторных вакцин, когда вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что у вас появляются антитела, они должны снизиться, и только после этого у вас появляется новое окно возможностей», — сообщил Денис Логунов.

По словам академика, с мРНК-вакцинами таких ограничений нет. Логунов отметил, что состав разрабатываемой вакцины не отличается от Pfizer и Moderna, однако центр внедрит в технологию «абсолютно собственные генетические конструкции, которые даже превосходят варианты, которые используют в своих конструкциях Pfizer и Moderna», сообщает РИА «Новости».

По данным биотехнологической компании Roche, мРНК — это молекула, на основе информации из которой в организме синтезируется определенный новый белок. Вакцина «учит» имунную систему распознавать шиповидный белок коронавируса как чужеродный объект и вырабатывать антитела.

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