Центр активного долголетия для людей старше 55 лет открыли в Армавире

В Армавире для местных жителей в возрасте от 55 лет открыли Центр активного долголетия, созданный по региональной программе «Кубанское долголетие», которая направлена на улучшение качества жизни пожилых людей.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, учреждение предлагает пенсионерам разные программы, которые позволят укрепить здоровье, путешествовать, общаться и культурно развиваться.

«Здесь организованы занятия арт-терапией, рукоделием, актерским мастерством, пением, а также кинопоказы и туристические встречи. Работает клуб «Серебряные волонтеры», который помогает развивать волонтерские инициативы среди пенсионеров, поддерживает одиноких и маломобильных жителей», — поделилась Минькова в своем Telegram-канале.

Кроме того, в городах и районах Кубани успешно развиваются клубы «60 лет — не возраст», всего их уже порядка 300. Такие клубы посещают свыше 8 тыс. человек.

Минькова отметила, что особое внимание в регионе уделяют программам социального туризма для старшего поколения. Так, например, только за 2024 год на экскурсиях по городам Краснодарского края побывали свыше 1,1 тыс. пожилых людей.

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