Более 4 тыс. ветеранов, тружеников тыла и блокадников живут на Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова приняла участие в координационном заседании по обеспечению безопасности, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

Один из главных вопросов, который обсудили на заседании, это подготовка к празднованию Дня Победы.

«Особое внимание уделяем нашим ветеранам — в первую очередь это их праздник. В этом году для них будут организованы концерты возле дома. В крае сейчас проживает 247 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Вместе с блокадниками и тружениками тыла всего 4008 ветеранов», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона отметила, что в крае ветеранам оказывают всю необходимую поддержку, особое внимание уделяют здоровью. Ветераны получают льготные лекарства и проходят плановые медосмотры и вакцинацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания совбеза поручил обеспечить доступность транспорта в ночь с 19 на 20 апреля, когда кубанцы отправятся на пасхальные службы.

Глава Кубани отметил, что на Пасху, 20 апреля, должны круглосуточно дежурить сотрудники полиции и казаки. Также меры безопасности усилят к Радонице, которая будет 29 апреля. Губернатор поручил главам городов и районов предусмотреть дополнительный транспорт на кладбища.

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