Центр академической гребли открыли в Славянском районе

Центр спортшколы «Изумруд» построили в Славянске-на-Кубани в рамках краевой программы. Общая стоимость спортобъекта — 37 млн рублей.

На церемонии открытии объекта были глава Славянского района Роман Синяговский и представители минспорта Кубани, а также спортсмены и их тренеры. Ленточку перерезали победители соревнований краевого и всероссийского уровня. Серебряный призер первенства России, победитель Спартакиады молодежи России Ксения Билым получила символический ключ от тренажерного зала.

Кубань — в топе лидеров по развитию физической культуры и спорта, отметил вице-губернатор региона Александр Власов. Так, свыше 3,2 млн кубанцев систематически занимаются спортом. По словам замгубернатора, открытие и ремонт спортобъектов позволяют сделать тренировки более доступными.

«Всего с 2018 года мы завершили строительство и капитальный ремонт более 210 спортивных объектов. В их числе — малобюджетные и универсальные спортивные комплексы, центры единоборств, плавательные бассейны, ледовые арены, стадионы и футбольные поля, многофункциональные и «умные» спортивно-игровые площадки», — добавил он.

Тренировкой воспитанников нового центра займется заслуженный тренер России Валентина Стуклова, а также Владимир и Алексей Конюшковы. Спортобъект находится на берегу реки Протоки, благодаря чему можно эффективно проводить занятия. Кроме того, тренажерный зал оснащен нужными для гребцов тренажерами.

В Славянском районе показатель уровня обеспеченности спортивными сооружениями — более 86%, подчеркнул министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

«По итогам 2023 года муниципалитет входит в топ-10 по региону. В зале установили все необходимые для гребцов тренажеры», — отметил министр.

В спортивном зале есть тренировочный ринг. В зале расположена зона вне ринга с установкой специальных снарядов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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