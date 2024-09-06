Новые спортплощадки открыли в Кущевском и Курганинском районах

Многофункциональные спортивно-игровые площадки построили в поселке Северном и хуторе Гослесопитомник.

Площадку в хуторе Гослесопитомник в Кущевском районе построили около парка, который в прошлом году привели в порядок по итогам краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив. На объекте будут проводить тренировки по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Там же открыли зону уличных тренажеров и воркаута.

Другую площадку в поселке Северном Курганинского района обустроили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В районе свыше 63% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом.

В этом году построят и введут в эксплуатацию 18 многофункциональных спортивно-игровых площадок в разных районах края, отметил замгубернатора Кубани Александр Власов.

«Объекты способствуют приобщению кубанцев к здоровому образу жизни. За предыдущие 2 года на территории региона появилось более 30 подобных площадок», — цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: 40 спортивных объектов построят в Краснодарском крае.