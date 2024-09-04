40 спортивных объектов построят в Краснодарском крае

Замгубернатора Кубани Александр Власов провел совещание по развитию спортивной инфраструктуры Краснодара, Горячего Ключа и Гулькевичского района.

По итогам прошлого года уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой на Кубани составил в среднем 61,4%, отметил Власов. Он напомнил о необходимости увеличить число занимающихся спортом до 70%.

«Для этого в регионе строят 40 объектов — спорткомплексы, центры единоборств, бассейны, а также 18 многофункциональных спортплощадок. Эта работа — на контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева», — добавил он.

Строительство спортобъектов проходит по федеральным и краевым программам, а также федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

Власов подчеркнул, что сейчас Краснодар по оснащенности спортивными объектами занимает 28 место среди муниципалитетов региона. Мэр краевой столицы Евгений Наумов рассказал, что в сентябре стартует строительство многофункционального спорткомплекса площадью свыше 6,3 тыс. кв метров на улице Домбайской, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в учхозе «Кубань». В поселке Знаменском начали строить универсальный спорткомплекс. В Карасунском округе в планах построить ФОК для прыжков на батуте, акробатики и игровых видов спорта.

В Гулькевичском районе строят Центр единоборств. Сейчас по обеспеченности спортобъектами муниципалитет занимает 11 место в регионе. В Горячем Ключе проектируют Центр единоборств, крытый бассейн, а также строят спорткомплекс, планируется капитальный ремонт центрального стадиона. По обеспеченности спортивными сооружениями Горячий Ключ на четвертом месте в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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