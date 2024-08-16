На западе Краснодара снесут рынок «Октябрь» для строительства соцобъекта

Власти краевой столицы продолжают работу по совершенствованию городских территорий. По словам мэра краевой столицы Евгения Наумова, модернизация не обходит стороной даже небольшие участки.

«Например, рыночек на Думенко, 13 в Юбилейном микрорайоне. Он давно изжил себя. Поэтому решили использовать территорию более функционально для населения. На месте коммерции появится социальный объект», — написал глава Краснодара в своем Telegram-канале.

Наумов уточнил, что специалисты уже разрабатывают проект пространства для занятий спортом.

Мэр Краснодара подчеркнул, что не допустит «никакой коммерции» на месте старого рынка «Октябрь». По его словам, многие торговые точки не используют, а забор вокруг рынка выглядит отталкивающе.

До 1 сентября рынок продолжит работу, затем все арендаторы могут обратиться в управление торговли — им предоставят места на стационарных ярмарках.

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