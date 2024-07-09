Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 млрд рублей

Об этом сообщили эксперты в сфере жилой недвижимости.

По данным специалистов, цена самой дорогой квартиры в Сочи, доступной для покупки на данный момент, составила 1,8 млрд рублей. Это многокомнатная квартира в Хостинском районе площадью 600 кв. м.

Всего в июле этого года в Сочи на продажу выставлено 270 квартир с ценой более 100 млн рублей. По сравнению с серединой лета 2023 года количество дорогих квартир уменьшилось на 61 объект, пишет Lenta.ru.

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