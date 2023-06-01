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Цена на проезд в общественном транспорте Краснодарского края снизилась на 8 рублей при оплате картой «Мир»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsena-na-proezd-v-obshhestvennom-transporte-krasnodarskogo-kraya-snizilas-na-8-rublej-pri-oplate-kartoj-mir?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Цена на проезд в общественном транспорте Краснодарского края снизилась на 8 рублей при оплате картой «Мир»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Скидочная акция на проезд в автобуса, трамваях и троллейбусах действует во всех муниципалитетах Кубани с 1 июня по 30 сентября.

В этот период стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой «Мир» с помощью смартфона снизится на 8 рублей. Чтобы получить скидку, нужно загрузить в смартфон на Android мобильное приложение Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Скидка применяется автоматически.

Для получения скидки на проезд в транспорте не имеет значения, в каком банке или регионе выпущена банковская карта.

Читайте также: в Краснодаре с 1 июня запустили новый автобус в поселок Южный. Его конечная остановка в краевом центре находится на Кооперативном рынке.

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