Цена на «квадрат» вторичного жилья в Краснодаре опустилась на 8% по сравнению с прошлым годом

Специалисты изучили изменение стоимости квартиры на вторичном рынке в 33 крупнейших городах РФ.

По данным аналитиков, в среднем 1 кв. м жилья на вторичном рынке подорожал в апреле на 11% до 92 тыс. рублей против прошлого года. При этом в феврале средняя цена 1 кв. м составляла 90,7 тыс. рублей. По сравнению с февралем 2022 года эта цифра выше на 16,4%. Таким образом аналитики отмечают тенденцию к замедлению роста цент на «квадрат» вторички.

В апреле этого года стоимость 1 кв. м вторичного жилья снизилась против того же периода 2022 года в 7 из 33 городах. В Москве — на 5% (до 254 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге — на 7% (до 177 тыс. рублей), в Сочи — на 8% (до 98 тыс. рублей), в Краснодаре — на 8% (до 98 тыс. рублей). Больше всего вторичка подешевела в Калининграде — на 17% (до 100 тыс. рублей).

Средняя цена жилья в 33 городах увеличилась в апреле на 9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — до 4,4 млн рублей. В феврале этот показатель составлял 4,2 млн рублей. Однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 6% — до 3,7 млн рублей. Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 11% — до 4,5 млн рублей. Трехкомнатные квартиры подорожали в среднем на 12% — до 5,6 млн рублей. При этом за год на 5% опустились цены на квартиры-студии — до 3,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

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