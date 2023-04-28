Краснодарский край вошел в топ-3 регионов с самыми высокими ценами на вторичное жилье

По данным Росстата, стоимость квартир на вторичном рынке РФ на 1 апреля выросла на 7,9% по сравнению с той же датой прошлого года.

Сильнее всего подорожали квартиры улучшенного качества — на 1,8% по итогам первого квартала в сравнении с четвертым кварталом прошлого года. При этом отмечается снижение стоимости элитного жилья на вторичном рынке на 0,7%.

Цена за «квадрат» во вторичке в среднем по стране составила почти 90,9 тыс. рублей. Лидером по цене за квадратный метр стала Москва. Там стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке по состоянию на 1 апреля составила 304,5 тыс. рублей. На втором месте оказался Краснодарский край — почти 177,7 тыс. рублей за «квадрат». Третью строчку занял Санкт-Петербург — порядка 174,6 тыс. рублей.

Дешевле всего вторичное жилье обойдется в Ингушетии (45,3 тыс. рублей за 1 кв. м), Курганской области (52,6 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарии (54,5 тыс. рублей), сообщает ТАСС.

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