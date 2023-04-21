Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по объему нераспроданных квартир в новостройках

Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурса застройщиков.

По данным исследования, по объемам нераспроданных лотов в корпусах на стадии строительства на первом месте среди городов-миллионщиков находится Краснодар. В столице Кубани выявлена наибольшая доля нераспроданных остатков по отношению к реализованным объемам — 83%.

На втором месте находится Омск — 80%. На третьем месте — Челябинск с показателем в 74%. Меньше всего доля товарных запасов в Москве — 57%, Екатеринбурге — 60% и Санкт-Петербурге — 61% нераспроданных новостроек.

При этом в абсолютном выражении, по товарным остаткам лидирует Москва — 8,2 млн кв. м. На втором месте — Санкт-Петербург с 3,75 млн кв. м. Краснодар находится на третьем месте с 3,4 млн кв. м. нераспроданного жилья, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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