С начала года новостройки Краснодара подорожали на 8,8%

В среднем по России в I квартале текущего года цены на квартиры в новых домах выросли на 2,1%.

С начала года стоимость 1 кв. метра в новостройках выросла в 55 крупных городах страны, в 14 снизилась и еще в двух не изменилась. Больше всего стоимость квартир на первичном рынке выросла в Махачкале — +21,1%, Улан-Удэ — +13,5% и Новокузнецке — +9,8%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Мир квартир».

В Краснодаре цены на новостройки увеличились на 8,8%, в Рязани на 7%, в Саранске на 6,9%, а в Смоленске на 6,5%. Среди лидеров по росту цен на новые квартиры в I квартале Нижний Тагил — +5,9%, Грозный — +5,8% и Волгоград — +5,1%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар стал лидером среди городов РФ по росту цен на новостройки в 2022 году. Согласно исследованию, в прошедшем году цены на новостройки в Краснодаре выросли на 21%. Средняя стоимость 1 кв. м в новых квартирах краевой столицы составила 142 тыс. рублей.