Цена хамсы может резко вырасти из-за сильных штормов в Черном море

Сейчас стоимость хамсы в Новороссийске — 380 рублей за 1 кг. Цены на рыбу не снижаются, что вызвало большое удивление у местных жителей.

Главный рыбодобытчик Новороссийска Юрий Атанов уточнил, что цена на хамсу не снижается из-за сильных штормов, бушующих в Черном море в последние дни. Местные рыбаки уже неделю не могут выйти в море, а впереди еще около 10 дней непогоды. С 20 октября новороссийские рыбаки были в море всего пять дней, ловя по 5 т. рыбы за выход.

По словам эксперта, шторм разогнал хамсовое стадо. Теперь его придется «догонять» в районе Геленджика.

«К сожалению, цена на хамсу в этом году не упадет. Как бы она не выросла до 500 рублей за килограмм. Рыбы – нет», — сказал Атанов.

Он назвал нынешнюю ситуацию в рыбопромысловой отрасли катастрофической. Атанов добавил, что в этом году в Черном море стало гораздо меньше не только хамсы, но и саргана, ставриды и кефали, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон ловли хамсы стартовал в Новороссийске в конце октября. В ловле рыбы задействованы два новороссийских судна.