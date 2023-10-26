Сезон ловли хамсы стартовал в Новороссийске

Хамсовая путина у новороссийских рыбаков началась три дня назад.

По данным местных рыбодобытчиков, сейчас в ловле хамсы задействовано два новороссийских судна.

«Пока рыбаки ловят малыми объемами, хамсы идет очень мало, потому что воды в Азовском море недостаточно остыла, не хватает еще каких-то трех градусов, чтобы рыба двинулась большим косяком в сторону Черного моря», — рассказал владелец рыболовецких судов Юрий Атанов.

По его словам, сейчас идет хамса-трехлетка, достаточно высокой жирности. Цена за 1 кг свежевыловленной хамсы достигает 380-390 рублей. Большая путина начнется через одну-две недели. Тогда цена на хамсу опустится, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году сезон хамсы начнется на несколько недель позже обычного. Это связано с особенно жаркой и засушливой погодой летом и теплым сентябрем. Из Азовского моря по направлению к Черному хамса пойдет при температуре морской воды 11-13 градусов. Это произойдет в конце октября — начале ноября. Цены на хамсу в этом году почти не изменятся. В прошлом сезоне торговать рыбой начали с 320 рублей за кг, затем цена опустилась до 180 рублей за кг.