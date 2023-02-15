Цемент и боры: в России стоматологи столкнулись с нехваткой некоторых зарубежных препаратов и оборудования
Стоматологи объясняют проблемы с поставками сложностями с логистикой и уходом западных производителей из России.
С марта 2022 года возникли проблемы с поставками популярного обезболивающего — американского препарата «Убистезина». При этом на рынке осталось много зарубежных аналогов обезболивающего, по качеству не уступающих. Российский же аналог по эффективности хуже зарубежных, отмечают стоматологи. Он отличается от импортных составляющими и условиями производства. Кроме того, для достижения необходимого эффекта нужно колоть пациенту 3-4 карпулы отечественного «Артикаин-Бинергия», в то время как «убистезина» требовалась всего одна, объясняют врачи.
Также клиники сообщают о проблемах с поставками цемента для лечения зубов у детей и задержках немецкого ультракаина «Санофи Авентис», у которого нет аналогов на российском рынке. Трудности наблюдают и с закупкой оборудования — шлифовальных дисков, боров и фрез. В РФ мало производителей, которые изготавливают подобные инструменты. К тому же отечественный аналог пока уступает импортному.
«Абразивность дисков низкая, и для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок», — рассказала стоматолог Ирина Лукашенок.
Дефицит также наблюдается со спреями для наконечников, порошком для гигиены, запчастями для наконечников и установок, гуттаперчевыми шрифтами и капами, сообщает РБК.
Читайте также: британский производитель бытовой химии Unilever может покинуть Россию.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75