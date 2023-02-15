Цемент и боры: в России стоматологи столкнулись с нехваткой некоторых зарубежных препаратов и оборудования

Стоматологи объясняют проблемы с поставками сложностями с логистикой и уходом западных производителей из России.

С марта 2022 года возникли проблемы с поставками популярного обезболивающего — американского препарата «Убистезина». При этом на рынке осталось много зарубежных аналогов обезболивающего, по качеству не уступающих. Российский же аналог по эффективности хуже зарубежных, отмечают стоматологи. Он отличается от импортных составляющими и условиями производства. Кроме того, для достижения необходимого эффекта нужно колоть пациенту 3-4 карпулы отечественного «Артикаин-Бинергия», в то время как «убистезина» требовалась всего одна, объясняют врачи.

Также клиники сообщают о проблемах с поставками цемента для лечения зубов у детей и задержках немецкого ультракаина «Санофи Авентис», у которого нет аналогов на российском рынке. Трудности наблюдают и с закупкой оборудования — шлифовальных дисков, боров и фрез. В РФ мало производителей, которые изготавливают подобные инструменты. К тому же отечественный аналог пока уступает импортному.

«Абразивность дисков низкая, и для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок», — рассказала стоматолог Ирина Лукашенок.

Дефицит также наблюдается со спреями для наконечников, порошком для гигиены, запчастями для наконечников и установок, гуттаперчевыми шрифтами и капами, сообщает РБК.

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