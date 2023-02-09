Британский производитель бытовой химии Unilever может покинуть Россию

Компания завила о риске прекращения работы на российском рынке в своем годовом отчете.

На четырех российских предприятиях британской компании Unilever работают свыше 3 тыс. человек.

«Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — говорится в годовом отчете.

В отчете также указано, что в 2022 году доля российского бизнеса в обороте группы составляла 1,4%, а чистой прибыли — 2%. Российские активы Unilever оценивались в 900 млн. евро.

Unilever принадлежат такие бренды как Cif, Domestos, Rexona, Dove, Sunsilk, Lux, AXE, Camay, Clear, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг». Из пищевых продуктов британская компания выпускает мороженое «Инмарко» и Carte D’Or.

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