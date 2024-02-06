Целовавшиеся в кафе Краснодара девушки извинились в полиции за пост в соцсетях

Краснодарская полиция установила личности девушек, которые опубликовали в соцсетях фотографию, на которой запечатлено непристойное поведение в общественном месте кубанской столицы.

Нарушительницами оказались две жительницы Краснодара в возрасте 24 и 19 лет. Их нашли и доставили в отдел полиции.

В отношении 24-летней девушки составили два административных протокола по ч. 1 и ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены полы). Ей грозит административный штраф до 100 тыс. и до 200 тыс. рублей соответственно.

В отношении 19-летней девушки также выписали административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции девушки заявили о том, что опубликовали пост «ради хайпа». Они раскаялись в своем поведении, принесли извинения и пообещали, что такое больше не повторится.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские Краснодара в интернете выявили фотографию, на которой запечатлены две девушки, пропагандирующие ЛГБТ в кафе.