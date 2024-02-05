Полиция Краснодара ищет целовавшихся и обменявшихся кольцами девушек

Полицейские Краснодара в интернете выявили фотографию, на которой запечатлены две девушки, пропагандирующие ЛГБТ в кафе.

На основании выявленной в сети информации в полиции начали проводить проверку, во время которой установят личности девушек. Действиям нарушительниц будет дана правовая оценка.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола закон предусматривает ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье — административный штрафа в размере до 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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