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Цели на новый сезон: ПФК «Кубань» рассчитывает успешно выступить во Второй лиге

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseli-na-novyj-sezon-pfk-kuban-rasschityvaet-uspeshno-vystupit-vo-vtoroj-lige
Видео канала «Кубань 24»

Цели на новый сезон обсудили на пресс-конференции ПФК «Кубань». На вопросы журналистов отвечал генеральный директор клуба Александр Апальков.

Руководство «Кубани» рассчитывает попасть в шестерку сильнейших команд Второй лиги. Для достижения цели будут привлекать преимущественно кубанских футболистов. С несколькими из них контракты уже заключили. Кроме того, на встрече обсудили  финансирование клуба, трансферы и отношения с болельщиками.

«Я хочу наладить работу так, чтобы клуб вел совместную работу вместе с болельщиками, ведь болельщики ― это продолжение клуба. Нам надо их вернуть на трибуну. Самый лучший способ вернуть болельщика ― это результат», ― отметил генеральный директор ПФК «Кубань» Александр Апальков.

Пресс-конференцию провели в преддверии первого матча клуба в новом сезоне. Он состоится 21 июля в Курске. Команда встретится на поле с местным «Авангардом».

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