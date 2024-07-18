Бразильский защитник Диего Коста подписал контракт с «Краснодаром»

О трансфере игрока «Сан-Паулу» в краснодарский клуб стало официально известно накануне.

Бразильский центральный защитник Диего Коста подписал контракт с «Краснодаром» до июня 2029 года. Футболист родился 21 июля 1999 года. Перешел в молодежную команду «Сан-Паулу» в 16 лет и вскоре стал ее капитаном.

За основную команду «Сан-Паулу» Коста провел более 160 матчей, в которых забил 5 голов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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