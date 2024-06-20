Цех с матрасами горит в пригороде Краснодара

О возгорании здания на улице Профессора Рудакова, 7 в Молодежном микрорайоне в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на улице Профессора Рудакова, 7 в поселке Березовом произошло возгорание в помещении коммерческого цеха, где изготавливали матрасы. Площадь пожара составляет 500 кв. м.

Пожар локализовали. На месте работают 38 пожарных и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 11:27 в МЦУ Краснодар сообщили о том, что открытое горение на территории цеха ликвидировали.

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