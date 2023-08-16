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Цех деревообработки горит в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseh-derevoobrabotki-gorit-v-adygee
Цех деревообработки горит в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о пожаре в цехе, расположенном в хуторе Северо-Восточные Сады в Майкопском районе, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Республике Адыгея 116 августа в 11:05.

На место выехали подразделения Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение внутри цеха деревообработки.

Был объявлен ранг пожара 1 БИС. В 12:34 огонь локализовали на площади 500 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. На месте работают 17 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея в Telegram.

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