Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ЦБ запретил банкам России брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsb-zapretil-bankam-rossii-brat-komissiyu-za-nekotorye-vidy-perevodov-cherez-sbp
ЦБ запретил банкам России брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Российские банки не смогут больше брать с клиентов комиссию в пользу государства (C2G-платежи) за оплату услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и некоторых других через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Банке России.

Запрет вступит в силу уже 1 ноября 2024 года.

Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например, при оплате штрафов за нарушение ПДД. В скором времени планируют добавить опцию оплаты таких услуг через портал Госуслуги.

Также с ноября также лимит бесплатных переводов через систему быстрых платежей в 100 тыс. рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. То есть в пределах этой суммы через СБП можно будет переводить деньги другому человеку без комиссии, а также пополнять собственные электронные кошельки, уточнили на сайте Банка России.

Читайте также: Банк России поднял ключевую ставку до 19%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях