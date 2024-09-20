ЦБ запретил банкам России брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП

Российские банки не смогут больше брать с клиентов комиссию в пользу государства (C2G-платежи) за оплату услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и некоторых других через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Банке России.

Запрет вступит в силу уже 1 ноября 2024 года.

Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например, при оплате штрафов за нарушение ПДД. В скором времени планируют добавить опцию оплаты таких услуг через портал Госуслуги.

Также с ноября также лимит бесплатных переводов через систему быстрых платежей в 100 тыс. рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. То есть в пределах этой суммы через СБП можно будет переводить деньги другому человеку без комиссии, а также пополнять собственные электронные кошельки, уточнили на сайте Банка России.

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