Банк России поднял ключевую ставку до 19%

Банк России 13 сентября поднял ключевую ставку на один процент в связи с высоким инфляционным давлением.

Решение о повышении ключевой ставки до 19% годовых принял совет директоров ЦБ РФ.

В Банке России заявили, что инфляция ускорилась и по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5–7,0%. Показатель роста внутреннего спроса значительно впереди по сравнению с возможностью расширения предложения товаров и услуг.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — сообщили в пресс-службе Банка России.

При этом ЦБ РФ допускает сценарий, при котором ключевую ставку снова увеличат на следующем заседании, запланированном на 25 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 18% ключевую ставку увеличили в июле 2024 года.