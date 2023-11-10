ЦБ: в октябре жители России в три раза купили валюты в три раза больше
Экономика
10.11.2023 16:03
Резкий рост покупки валюты в стране зафиксировали во второй половине октября. По мнению экономистов, он связан с укреплением курса рубля.
«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты», — говорится в сообщении Центробанка РФ.
По данным Банка России, россияне покупали валюту на биржах и в крупнейших банках, чаще всего отдавая предпочтение евро и долларам. В течение октября жители России купили валюту на 120,9 млрд рублей.
Это в три раза больше, чем в сентябре. Тогда в стране купили валюту на 40,7 млрд рублей, сообщает телеканал «360».
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