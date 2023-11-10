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ЦБ: в октябре жители России в три раза купили валюты в три раза больше

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsb-v-oktyabre-zhiteli-rosssii-v-tri-raza-uvelichili-obem-kuplennoj-valyuty
ЦБ: в октябре жители России в три раза купили валюты в три раза больше
Фото unsplash.com

Резкий рост покупки валюты в стране зафиксировали во второй половине октября. По мнению экономистов, он связан с укреплением курса рубля.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

По данным Банка России, россияне покупали валюту на биржах и в крупнейших банках, чаще всего отдавая предпочтение евро и долларам. В течение октября жители России купили валюту на 120,9 млрд рублей.

Это в три раза больше, чем в сентябре. Тогда в стране купили валюту на 40,7 млрд рублей, сообщает телеканал «360».

Читайте также: Центробанк РФ до конца года отменил покупки валюты на фоне ослабления курса рубля. Специалисты ЦБ РФ приняли такое решение для снижения волатильности финансовых рынков.

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