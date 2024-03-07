ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

В связи с действующими санкциями против РФ Банк России принял решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сообщили в ЦБ РФ.

Для граждан, которые открыли вклад или валютный счет до 9 марта 2022 года, лимит на снятие валюты сохраняется в сумме остатка средств на указанную дату, но не более 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро, если ранее владелец не использовал такую возможность.

Остальные средства можно получить в рублях. Для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, сумма при выплате не может быть меньше той, которую рассчитали по официальному курсу ЦБ. Те средства, которые разместили после указанной даты, выдаются по курсу на дату выдачи.

Кроме того, ЦБ продлил на полгода запрет для банков взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы через электронные кошельки и без открытия счета выдаются в рублях. Выдаваемая сумма при этом не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу.

Юрлицам-нерезидентам наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2024 года не выдаются, по другим валютам ограничений нет. В ближайшие полгода они могут получить наличные указанных валют только на командировочные расходы, исходя из нормативов оплаты по законодательству, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года.