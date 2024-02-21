ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви банка

Банк России 21 февраля отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций. это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года.

«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк… По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Уточняется, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы. За год к Киви банку 5 раз применяли меры и дважды вводили ограничения на проведение отдельных операций. По данным ЦБ, Киви банк также постоянно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Также ЦБ сообщил о том, что Киви банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — добавила в ЦБ РФ.

Также Центробанк сообщил о случаях, когда банк открывал QIWI-кошельки и использовал персональные данные людей без их ведома. В ЦБ сообщили, что деньги на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов.

Через время после того, как стало известно об отзыве лицензии у Киви банка, стало недоступно пополнение «Киви кошелька». При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и присылает сообщение об отклонении платежа, сообщает ТАСС.

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