ЦБ РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на операции с валютой

Об этом 17 апреля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

При этом она отметила, что возможны корректировки уже существующих мер.

«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется», — заявила Набиуллина.

По ее словам, в целом регулятор считает, что система «более-менее стабилизировалась». Жесткие валютные ограничения ЦБ РФ вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовых рынках. Когда обстановка успокоилась, ЦБ отменил большую часть мер.

«Мы понимаем сложности с международными расчетами. Для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему. Вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями», — добавила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ РФ допускает использование во внешних расчетах криптовалюты. Но пока только в виде эксперимента. Для этого уже готовится соответствующий законопроект, пишет «Коммерсантъ».

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