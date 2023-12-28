ЦБ РФ навсегда отменил комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Россияне смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц через Систему быстрых платежей. Новый лимит переводов начнет действовать с 1 мая следующего года.

При этом размер переводов без комиссии одного клиента банка другому останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод также не меняется — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Также с 1 апреля 2024 года регулятор освободил банки от уплаты комиссий Банку России по нескольким операциям в СБП. Нулевые тарифы для банков предоставят за перевод гражданам кешбэка и за его возврат продавцу при отказе от покупки. Благодаря этому программа лояльности СБП станет привлекательней не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков, сообщает пресс-служба Банка России.

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