Ограничить зарубежные переводы в рублях предложили в России

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил с инициативой введения ограничения для борьбы с ослаблением курса. Порогом перевода может стать 1 млн долларов, равный валютным ограничениям.

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на 1 млн долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели 1 млрд в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — отметил Костин.

Он добавил, что порог на максимальную сумму перевода средств в рублях следует установить в размере 100 млн рублей.

Костин отметил, что есть и другие меры для борьбы с ослаблением курса рубля. Так, правительство предлагает ввести более жесткий валютный контроль.

По словам главы ВТБ, снизить волатильность рубля также можно через увеличение Банком России продажи юаней в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Также на стабилизацию курса способно повлиять повышение ключевой ставки.

«Сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, а теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ и плюс сделает интервенцию на 150 млрд рублей. ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля», — цитирует Костина «Интерфакс».

В ЦБ РФ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях. Об этом рассказал на сессии ВЭФ зампредседателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает «Интерфакс».

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