Труженице тыла Ксении Потаповой из станицы Кущевской исполнилось 103 года

Ксения Митрофановна Потапова родилась в Курской области, а в 1952 году переехала в станицу Кущевскую.

Во время Японской войны Ксения Потапова работала с пленными и подсчитывала кубатуру леса. Всю жизнь она трудилась на благо Родины и семьи. С мужем Ксения Митрофановна познакомилась во время войны. Женщина удостоена звания «Многодетная мать».

Труженицу тыла поздравили глава Кущевского района Илья Гузев, председатель районного Совета депутатов Александр Туренко, председатель Совета ветеранов Анатолий Дронь, глава Кущевского сельского поселения Евгений Фирсов и директор молодежного комплексного центра Евгений Сытников. Они пожелали Ксении Потаповой крепкого здоровья, тепла в окружении любящих близких и родных людей, а также всегда сохранять свой позитивный настрой и бодрость духа.

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