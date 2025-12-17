Трупы животных без шкур обнаружили у мусорных баков в Каневском районе

Жители станицы Каневской сообщили о том, что возле мусорных баков неизвестные выбросили трупы животных, предположительно собак.

Кадры с места происшествия разместили в соцсетях. По словам местных жителей, страшную картину на пересечении улиц Станиславского и Казачьей увидели дети, которые шли из школы.

По факту публикации сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

«Сотрудниками ОМВД России по Каневскому району устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности причастных к противоправному деянию. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жители Краснодара пожаловались на массовый мор птиц в центре города.

Подпишись, здесь всегда интересно.