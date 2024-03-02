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Трупы собак обнаружили на мысе Кадош в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trupy-sobak-obnaruzhili-na-myse-kadosh-v-tuapsinskom-rajone
Трупы собак обнаружили на мысе Кадош в Туапсинском районе
Фото t.me/krasnodarkray1

Видеозапись, запечатлевшую несколько мертвых животных среди мусора в лесу, выложили в соцсети 2 марта.

Судя по видео, мертвые животные находятся недалеко от дороги. Автор видео сообщил, что снято оно на мысе Кадош в Туапсинском районе.

«Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району не поступало.  Однако материал, выявленный в ходе мониторинга сети Интернет, зарегистрирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщает пресс-служба ГУ МУВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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