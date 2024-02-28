Больше 2 тыс. мертвых голубей вяхирей нашли в лесополосе в Динском районе
Мертвых птиц обнаружили в 3 км к востоку от станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты.
Сообщается, что 2 тыс. 55 тушек голубей вяхирей нашли в границах земель ООО «Агрофирма Луч».
На место происшествия прибыли сотрудники Минприроды Краснодарского края и охотпользователя Динской РО ККОООР, полицейские и представители управления ветеринарии Динского района.
По факту гибели птиц подали заявление в ОМВД России по Динскому району для установления причин смерти голубей и лиц, допустивших их гибель. Также были взяты пробы для лабораторного исследования.
Мертвых птиц уничтожили на месте, по этому факту сотрудники ветеринарии составили комиссионный акт, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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