Больше 2 тыс. мертвых голубей вяхирей нашли в лесополосе в Динском районе

Мертвых птиц обнаружили в 3 км к востоку от станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты.

Сообщается, что 2 тыс. 55 тушек голубей вяхирей нашли в границах земель ООО «Агрофирма Луч».

На место происшествия прибыли сотрудники Минприроды Краснодарского края и охотпользователя Динской РО ККОООР, полицейские и представители управления ветеринарии Динского района.

По факту гибели птиц подали заявление в ОМВД России по Динскому району для установления причин смерти голубей и лиц, допустивших их гибель. Также были взяты пробы для лабораторного исследования.

Мертвых птиц уничтожили на месте, по этому факту сотрудники ветеринарии составили комиссионный акт, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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