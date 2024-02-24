Массовую гибель чомги заметили в Сириусе

Гибель птиц зафиксировали на федеральной территории Сириус после аналогичных сообщений из Абхазии.

Трупы погибших по неизвестной причине чомг находят местные жители на пляжах Сириуса.

Чомга или большая поганка — это птица, питающаяся рыбой, в первую очередь хамсой. Чомги ныряют в воду и кормятся. В Абхазию они прилетают на зимовку. Орнитологи отмечают, что там один из крупнейших миграционных путей чомги на континенте.

По словам директора Института экологии АНА Романа Дбара, зима — самое тяжелое время для всех птиц и первыми гибнут старые, ослабевшие и больные особи. Что касается массовости гибели птиц, это, по словам ученого, субъективная оценка — так как самих птиц там очень много, больше заметно и погибших пернатых, даже по естественным причинам.

Среди других возможных причин гибели чомги Дбар назвал вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, достаточно распространенные в период, когда формируются крупные скопления и птицы ослабевают после зимовки, сообщает «Апсныпресс».

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