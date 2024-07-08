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Труп женщины с множественными ранениями нашли в квартире в Майкопе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-zhenshhiny-s-mnozhestvennymi-raneniyami-nashli-v-kvartire-v-majkope
Труп женщины с множественными ранениями нашли в квартире в Майкопе
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Тело женщины обнаружили 6 июля в квартире одной их многоэтажек на улице Ленина.

На теле были обнаружены множественные ранения, которые стали причиной смерти. Следственный отдел по Майкопу возбудил уголовное дело об убийстве.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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