Труп женщины с множественными ранениями нашли в квартире в Майкопе

Тело женщины обнаружили 6 июля в квартире одной их многоэтажек на улице Ленина.

На теле были обнаружены множественные ранения, которые стали причиной смерти. Следственный отдел по Майкопу возбудил уголовное дело об убийстве.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: в Краснодаре задержали подозреваемую в двойном убийстве и похищении.