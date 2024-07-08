Труп женщины с множественными ранениями нашли в квартире в Майкопе
Происшествия
08.07.2024 12:52
Тело женщины обнаружили 6 июля в квартире одной их многоэтажек на улице Ленина.
На теле были обнаружены множественные ранения, которые стали причиной смерти. Следственный отдел по Майкопу возбудил уголовное дело об убийстве.
Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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