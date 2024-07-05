В Краснодаре задержали подозреваемую в двойном убийстве и похищении

Убийство произошло вечером 3 июля в многоэтажке на улице Снесарева. Женщина пришла в гости к своей коллеге, у которой гостила еще одна сотрудница предприятия, — вместе они работали на хлебозаводе.

По неподтвержденной информации, подозреваемая стала угрожать игрушечным пистолетом, после заставила коллег выпить какие-то таблетки, от которых они скончались. Затем она позвонила своей начальнице и потребовала, чтобы та приехала.

«В этой квартире произошло убийство. Сейчас дверь опечатана правоохранительными органами. В день трагедии сюда приехал сын одной из заложниц, когда та долго не отвечала на телефон. Из-за двери он услышал крики своей матери и сразу же вызвал полицию», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

Ворвавшись в квартиру, правоохранители обнаружили тело одной из двух женщин — она лежала на полу с признаками насильственной смерти.

В настоящее время фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

«С целью установления точных причин смерти потерпевших назначена судебно-медицинские экспертизы. С учетом характера и обстоятельств, совершенного преступления, в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщает помощник руководителя следственного управления СКР по КК Анжела Шестерикова.

Ранее обвиняемую судили за кражу. По словам очевидцев, она не раз конфликтовала с коллегами, не стесняясь в выражениях, и часто вступала в спор с начальством.

«Как нам сало известно, выжившая заложница серьезных травм не получила. Сейчас она находится в шоковом состоянии и под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает», — добавляет Тихий.