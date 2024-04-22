Труп мужчины вынесло морем на пляж в Сочи

Тело мужчины заметили 21 апреля на пляже «Санремо» в Хостинском районе.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что к берегу волнами прибило труп мужчины, и выложили видеозапись. Об этом сообщили в экстренные службы.

Отмечается, что вскоре на место прибыли полицейские, спасатели и медики. Труп мужчины вытащили из морской воды и направили в морг.

Обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Информация уточняется.

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