Двое мужчин утонули в Краснодаре за последние дни

С наступление аномального для середины апреля потепления многие краснодарцы устремились к водоемам. К сожалению, некоторые случаи подобного отдыха закончились трагически.

Молодой человек утонул в Карасунских озерах между Пашковкой и Комсомольским. Он отдыхал в компании друзей и решил окунуться, но из воды не вышел. Его тело обнаружили на дне водоема днем 18 апреля после проведения поисково-спасательных работ.

Еще один труп мужчины обнаружили в реке Кубань под Мостом поцелуев 17 апреля. В обстоятельствах смерти утонувших разбираются правоохранители, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на городскую «Службу спасения».

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