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Пожилой любитель подледной рыбалки утонул в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-lyubitel-podlednoj-rybalki-utonul-v-krasnodarskom-krae
Пожилой любитель подледной рыбалки утонул в Краснодарском крае
Фото газеты "Тихорецкие вести"

Трагедия произошла 16 января в станице Новоромановской Тихорецкого района на реке Терновка.

Предварительно, в тот день 61-летний местный житель вышел на лед реки, чтобы проверить поставленные им флажки. Однако лед не выдержал веса мужчины — он провалился и утонул.

Его супруга рассказала, что он был большим любителем рыбалки и выходил к реке два раза в неделю. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку, пишет газета «Тихорецкие вести».

Читайте также: девочка едва не утонула, провалившись под лед в Краснодарском крае. Инцидент произошел вечером 18 января в станице Кавказской около улицы Дзержинского.

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