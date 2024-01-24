Пожилой любитель подледной рыбалки утонул в Краснодарском крае
Происшествия
24.01.2024 08:25
Трагедия произошла 16 января в станице Новоромановской Тихорецкого района на реке Терновка.
Предварительно, в тот день 61-летний местный житель вышел на лед реки, чтобы проверить поставленные им флажки. Однако лед не выдержал веса мужчины — он провалился и утонул.
Его супруга рассказала, что он был большим любителем рыбалки и выходил к реке два раза в неделю. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку, пишет газета «Тихорецкие вести».
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