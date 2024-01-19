Девочка едва не утонула, провалившись под лед в Краснодарском крае

Инцидент произошел вечером 18 января в станице Кавказской около улицы Дзержинского.

В этот день школьница вместе с друзьями гуляла по тонкому льду реки Кубань. В какой-то момент лед под ней треснул и она провалилась в ледяную воду. Очевидцы сообщили об этом в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и местные спасатели. Они увидели девочку в воде. В этот момент она держалась на плаву из последних сил, зацепившись за ветки деревьев. Температура воды была около +7 °C.

Двое сотрудников 117 ПСЧ Василий Назаров и Анатолий Павленко без раздумий бросились в холодную воду, чтобы спасти ребенка. Девочку вынесли на берег на руках и обогрели.

Спасенную школьницу осмотрели медики скорой помощи. Ее здоровью ничего не угрожает. Трагедии удалось избежать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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