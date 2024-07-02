Труп мужчины в море нашли катавшиеся на «банане» отдыхающие в Сочи

Тело мужчины обнаружили днем 2 июля в акватории пляжа «Горный воздух» в Лазаревском районе.

Отдыхающие заметили труп мужчины в море, когда катались на «банане». Они сообщили об этом спасателям.

Вскоре на месте прибыл катер МЧС России. Погибшего мужчину обнаружили в 1,5 км от берега.

Тело погибшего доставили на пляж и передали правоохранителям. Специалисты устанавливают личность мужчины, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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