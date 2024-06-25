Труп мужчины достали из озера Старая Кубань в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 24 июня вблизи улицы Воронежской.

Тело мужчины из озера Старая Кубань извлекли сотрудники Службы спасения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Жителям и гостям Краснодара напомнили, что купаться в водоемах города нельзя. Вода в реках и озерах Краснодара не соответствует нормам СанПиН, а в реке Кубань есть сильные течения, ямы и опасные водовороты.

Спасатели регулярно мониторят водные объекты, чтобы не допустить купание людей. При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 или по номеру 112, сообщает МЦУ Краснодар.

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