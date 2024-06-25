Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Труп мужчины достали из озера Старая Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-muzhchiny-dostali-iz-ozera-staraya-kuban-v-krasnodare
Труп мужчины достали из озера Старая Кубань в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Инцидент произошел вечером 24 июня вблизи улицы Воронежской.

Тело мужчины из озера Старая Кубань извлекли сотрудники Службы спасения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Жителям и гостям Краснодара напомнили, что купаться в водоемах города нельзя. Вода в реках и озерах Краснодара не соответствует нормам СанПиН, а в реке Кубань есть сильные течения, ямы и опасные водовороты.

Спасатели регулярно мониторят водные объекты, чтобы не допустить купание людей. При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 или по номеру 112, сообщает МЦУ Краснодар.

Читайте также: тело утонувшей в Сочи во время шторма 20-летней девушки кремируют.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях