Трудоустройство с 14 лет планируют упростить в России

Законопроект об упрощении трудоустройства для подростков Госдума может принять уже в феврале.

Согласно законопроекту, подростки смогут устраиваться на работу только с разрешением от одного из родителей. Согласие органов опеки и попечительства при этом не потребуется.

Документ подкреплен данными Минтруда о том, что ежегодно в России трудоустраиваются 520 тыс. подростков. При этом, согласно исследованиям, подработать во время летних каникул хотел бы 91% школьников. Однако 61% работодателей опасается брать на работу подростков из-за юридических рисков, а 32% из-за этого их не нанимают.

Авторы законопроекта считают, что изменения позволят избежать бюрократических сложностей и административной нагрузки для работодателей. По их мнению, работа для подростка — финансовая поддержка семьи и воспитание чувства ответственности, а также возможность получить первый трудовой опыт, научиться распоряжаться доходами и определиться с выбором будущей профессии.

Новые нормы также позволят отменить обязательное согласование расторжения договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Кроме того, работодателя предлагают освободить от необходимости проводить медосмотр подростка за свой счет.

При этом некоторые парламентарии считают, что законом нужно также ограничить время работы подростков только на период летних каникул, чтобы она не была во вред учебе, пишут «Известия».

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